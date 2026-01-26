Эксперты ООН призвали ЕС отменить санкции против ученых за позицию по Украине

Эти ограничения оказывают негативное влияние на ученых во всем мире, говорится в заявлении

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Пять экспертов ООН призвали Евросоюз отменить ограничения, введенные в отношении ряда ученых, исследователей и аналитиков из-за их несогласия с официальной оценкой Брюсселем причин конфликта на Украине и критики антироссийских санкций. Эти ограничения оказывают негативное влияние на ученых во всем мире, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Ограничительные меры, введенные в отношении ученых, исследователей и аналитиков, оказывают сильное давление, вызывают страх у ученых во всем мире, вынуждая их менять свое мнение или не выражать его, препятствуют их участию в международных академических проектах, публикации результатов научных работ и проведению учебной деятельности", - считают эксперты.

По их данным, подпавшие под санкции лица "лишены возможности трудоустройства, доступа к банковским услугам, а также возможности обеспечить себе достойный уровень жизни, свободы передвижения и других основополагающих прав". Эксперты напоминают, что "преследование, запугивание или стигматизация людей за их точку зрения является нарушением права на свободу выражения мнения".

Речь идет об ограничительных мерах, принятых в соответствии с регламентом Совета ЕС 2024/2642 от 8 октября 2024 года и исполнительным регламентом Совета ЕС 2025/2568 от 15 декабря 2025 года. Уточняется, что они были введены в связи с профессиональной деятельностью лиц в университетах РФ, их участием в международных форумах, дискуссиями на высоком уровне, публикациями книг и ведением блогов. Брюссель обосновал меры "критикой режимов односторонних санкций, политическим анализом факторов, приведших к вооруженному конфликту на Украине, академическими комментариями по вопросам современной международной политики и дискуссиями о целесообразности сотрудничества между странами глобального Юга и Российской Федерацией".

"Эти меры были основаны на том, что мнения, выраженные в этом контексте, соответствовали официальной позиции Российской Федерации или считались присущими ей", - подчеркивают специалисты. Обращение подписано пятью экспертами ООН, включая трех спецдокладчиков, назначенных в рамках специальных процедур СПЧ ООН. Они занимаются мониторингом ситуаций в области прав человека в конкретных странах или по тематическим вопросам.

15 декабря 2025 года Евросоюз включил в список санкций 12 исследователей, аналитиков и экспертов, включая декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, генерального директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова. Под санкции также подпали бывший офицер-десантник ВС Франции Ксавье Моро, полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо и бывший офицер Корпуса морской пехоты США Джон Марк Дуган.