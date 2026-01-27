Основным местом накопления микропластика в Байкале оказались снег и лед

Рачки-чистильщики озера обитают рядом со скоплением МП

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Шипицин/ ТАСС

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Повышенную концентрацию микропластика (МП) обнаружили в снеге и льду озера Байкал. Рачки-чистильщики озера обитают рядом со скоплением МП, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"Исследователи установили, что главным накопителем синтетических частиц является нижняя кромка льда. Именно под ней зимой обитают науплии (личинки) знаменитого рачка эпишуры - главного фильтратора, от которого зависит чистота Байкала", - сказано в сообщении.

Ученые ТГУ разработали методику выделения и подсчета МП из биологических матриц, запатентовали ее, а затем обработали пробы. В ходе исследований выяснилось, что микропластик встроился в пищевую пирамиду Байкала: МП налипает на водные растения, затем его невольно употребляют в пищу вместе с растением брюхоногие моллюски и рачки-амфиподы. Рачки Epischura baikalensis составляют до 100% сообщества под ледяным покровом.

"Исследование показало, что лед и снег работают как гигантские концентраторы загрязнения. Снег собирает пластиковую пыль, принесенную ветром, а лед буквально "вмораживает" в себя частицы из воды. Самая высокая концентрация частиц МП отмечена на нижней кромке льда", - сказал младший научный сотрудник лаборатории общей гидробиологии ИГУ Дмитрий Карнаухов.

По словам директора Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлии Франк, в сравнении с другими крупными водоемами мира, Байкал все еще остается чистым. В американских Великих озерах находят до 100 тыс. частиц на куб. м, в озерах Алтая - до 11 тыс., для озера Ревалсар (Индия) показатель - 130 тыс. частиц на куб. м.

В исследовании участвовали ученые из Томска и Иркутска. Результаты их комплексного исследования самого чистого озера планеты на загрязнение микропластиком опубликованы в научном журнале Environments.