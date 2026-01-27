Создана "печень-на-чипе" для оценки лекарств

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали лабораторную модель "печени-на-чипе", которая способна воспроизводить реакции человеческой ткани, что позволяет точнее оценивать эффективность и безопасность лекарственных препаратов на доклиническом этапе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Ученые Сеченовского университета разработали лабораторную модель печени, способную воспроизводить реакции человеческой ткани на лекарственные препараты. <…> Полученная платформа может использоваться для доклинического тестирования лекарств, изучения механизмов повреждения печени и дальнейшего создания персонализированных моделей на основе клеток конкретного пациента", - говорится в сообщении.

По словам заведующей лабораторией прикладной микрофлюидики, доцента Института регенеративной медицины Анастасии Шпички, специалисты стремились создать модель, которая одновременно будет масштабируемой, стандартизируемой и при этом максимально физиологичной. "Одно из ключевых преимуществ конструкции - ее чувствительность к лекарственным соединениям. Мы видим, что такая система способна точнее отражать реакции человеческой печени, что особенно важно на этапах доклинической разработки", - отметила она.

Как пояснили в пресс-службе, исследователи поместили сфероиды, состоящие из трех типов клеток, в гидрогель, обогащенный компонентами матрикса печени овцы, который помогает клеткам вести себя более физиологично, и затем с помощью 3D-биопечати сформировали трехмерную конструкцию "печени-на-чипе".

Результаты испытаний показали, что разработка демонстрирует более физиологичную реакцию на распространенные гепатотоксичные и противоопухолевые препараты, включая ацетаминофен (парацетамол), диклофенак, доксорубицин и цисплатин, чем сфероиды, которые широко используются в исследованиях.

Результаты работы опубликованы в журнале Bioprinting. Проект выполнен при поддержке Минобрнауки РФ.