Разработан струйный насос для экологизации промышленных производств

Он способен автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям подземных пластов

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) разработали струйный насос, который позволяет экологично и с меньшими затратами энергии утилизировать промышленные отходы, в том числе попутный нефтяной газ и углекислый газ, путем их закачки в подземные пласты. При этом насос способен автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям подземных пластов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В Тюменском индустриальном университете разработан настраиваемый струйный насос нового поколения - средство для утилизации отходов промышленных производств. <…> Основная цель его применения - утилизация закачиванием в скважины и захоронения в недрах земли жидких и газообразных отходов промышленного производства. <…> Новый насос обладает повышенным КПД до 40%. <…> Технология поможет предприятиям не только соответствовать строгим экологическим нормам, но и сократит расходы на очистку и утилизацию отходов традиционными методами, заменив их на относительно простую операцию нагнетания под землю", - рассказали в пресс-службе.

Насос способен закачивать в скважины попутный нефтяной газ, углекислый газ, отходы в химической и пищевой промышленности. В пресс-службе отметили, что, в отличие от традиционного сжигания, которое загрязняет атмосферу, новая технология позволяет безопасно изолировать вредные вещества в недрах. При этом насос автоматически регулирует подачу закачиваемого вещества в зависимости от способности горной породы принимать этот материал. Управление осуществляется дистанционно, а простая конструкция без сложных механизмов обеспечивает длительную безаварийную работу даже при перекачке токсичных веществ, по словам ученых.

Разработка уже подтверждена патентом Федерального института промышленной собственности (ФИПС), а образец успешно прошел заводские испытания. Отмечается, что в будущем насос будет оснащен модулем автоматизации и размещен в модульном здании, адаптированном для работы в условиях Крайнего Севера. Его внедрение на предприятиях севера Тюменской области поможет не только сократить выбросы и экологические штрафы, но и повысить нефтеотдачу пластов. Кроме того, устройство может использоваться в учебных целях, как гидродинамический стенд для лабораторных работ и научных исследований по закачке различных жидкостей в скважины.