Создана модель искусственного интеллекта для оптических исследований

Такую систему назвали Optics GPT

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 27 января. /ТАСС/. Исследователи Шанхайского университета Цзяотун разработали первую в мире большую языковую модель экспертного уровня в области оптики. Систему, глубоко разбирающуюся в науке о свете, назвали Optics GPT.

"Благодаря целенаправленному и структурированному обучению небольшие специализированные модели могут превосходить гораздо более крупные универсальные модели в конкретных областях", - приводит газета China Daily слова И Лилиня, профессора кафедры интегральных схем Шанхайского университета Цзяотун.

Модель с нуля обучалась на больших объемах данных о свете - о том, как он возникает, распространяется и контролируется. ИИ изучил основные теории, логику проектирования и методы решения задач, используемые инженерами-оптиками.

Как утверждает команда исследователей, Optics GPT глубоко понимает оптические принципы - модель можно использовать при работе в таких областях, как оптическая связь, оптическое проектирование, оптоэлектроника и оптические вычисления.

Инженеры отмечают, что новая разработка устраняет распространенный недостаток универсальных моделей ИИ, которые испытывают трудности с точными вычислениями и специализированными знаниями. Optics GPT обладает широким потенциалом в образовании, исследованиях и промышленности, считают разработчики.