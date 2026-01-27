Обнаруженные на Байкале ДНК-вирусы не опасны для человека

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Обнаруженные учеными в планктоне озера Байкал ДНК-вирусы не представляют опасности для человека. Их хозяевами, предположительно, могут выступать членистоногие, моллюски, рыбы, обитающие в озере, сообщил ученый Лимнологического института СО РАН в Иркутске Сергей Потапов.

Ранее иркутские ученые совместно с коллегами из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) впервые провели полный анализ сообщества кольцевых одноцепочечных ДНК-вирусов (CRESS) в планктонной фракции Байкала. Статья об этом опубликована в Journal of Great Lakes Research.

"Пока сложно ответить на вопрос, кто выступает хозяином этих вирусов в Байкале. Мы предполагаем, что ими могут являться членистоногие, моллюски, рыбы. Однако об этом мы можем судить только по литературным данным, так как мы не культивировали эти вирусы в лаборатории. Проведенный нами сравнительный анализ аминокислот показывает, что нет гомологов, которые имели бы отношение к вирусам, способным поражать людей. Таким образом, наши данные не выявили никаких признаков опасности обнаруженных байкальских CRESS-вирусов для человека", - приводит слова ученого официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Потапов подчеркнул, что обнаружение вирусов не свидетельствует о заражении озера. "То, что мы начали изучать эти вирусы, не означает, что они появились внезапно. Сложная структура вирусного разнообразия, вероятно, характерна для природных экосистем, в том числе для Байкала. Наличие в воде озера тех или иных вирусов, действительно, является естественной частью его экосистемы", - пояснил он.

Ученые обнаружили также, что некоторые байкальские CRESS-вирусы имеют сходство с аналогичными вирусами из США, Новой Зеландии, Швеции. По словам Потапова, исследователям предстоит выяснить, с чем это связано. "Учитывая слабую изученность этой группы и небольшой объем данных из природных источников, сложно сказать однозначно, думаю, в будущем нам еще предстоит ответить на этот вопрос. Отмечу, что у большинства последовательностей сходство с другими вирусами было невысоким. Только для одной последовательности на аминокислотном уровне удалось найти родственника со сходством 77,2%, им оказался кольцевой вирус, ассоциированный с пресноводной мидией, выловленной в маленьком высокогорном озере Сара в Новой Зеландии. У остальных последовательностей общих черт с другими вирусами было значительно меньше", - добавил он.