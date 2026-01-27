Найден способ по звуку суставов определять состояние протезов

Разработанный прибор позволяет фиксировать нестабильности установленного протеза

Редакция сайта ТАСС

© sergey kolesnikov/ Shutterstock/ FOTODOM

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Устройство, позволяющее диагностировать расшатывание протеза по звуку, разработали в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии им.Я.Л. Цивьяна (НИИТО), сообщил в пресс-центре ТАСС начальник научно-исследовательского отдела проектной и инновационной деятельности учреждения Сергей Мишинов.

Как пояснил директор НИИ Андрей Корыткин, в случае заболевания или травмы человеку устанавливают протез, и медикам необходимо отслеживать, как имплант приживается в теле пациента. В этом и помогает новое изобретение.

"Это небольшой носимый аппарат, который регистрирует звуковые колебания, производимые суставом, и записывает их, далее они передаются на компьютер, и компьютер уже анализирует их", - сказал он.

Мишинов пояснил, что речь идет о колебаниях, которые производит сустав при трении, когда человек передвигается. Прибор позволяет фиксировать нестабильности установленного протеза. Данные интерпретируются в виде графиков. Сравнение данных с нормой позволяет определить, расшатывается ли имплант, каково его состояние. По словам Корыткина, разработка вызвала заинтересованность со стороны медицинского сообщества. Сейчас в НИИ занимаются поиском индустриального партнера и планируют регистрацию изделия в Росздравнадзоре.