Роскосмос представит аэрокосмические услуги предприятий отрасли на APACE 2026

На стенде посетители смогут увидеть аварийно-спасательный скафандр "Сокол-КВ-2"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госкорпорация Роскосмос представит аэрокосмические услуги и продукцию российских предприятий ракетно-космической отрасли в ходе Азиатско-Тихоокеанской аэрокосмической выставки (APACE 2026), которая проходит с 27 по 29 января в Кучинге.

Как сообщили в госкорпорации, в состав экспозиции вошли компании, которые специализируются на проектировании, разработке и производстве аэрокосмической продукции, а также разработке высокотехнологичных материалов для нее.

Там отметили, что на стенде Роскосмоса и предприятий отрасли посетители смогут увидеть аварийно-спасательный скафандр "Сокол-КВ-2", который космонавты используют во время взлета, посадки, стыковки и расстыковки космического корабля. Кроме того, гостям выставки расскажут об аэрокосмических услугах и продукции российских предприятий с помощью цифровой системы и интерактивных сервисов.