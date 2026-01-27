Технология из биохимии поможет повысить нефтеотдачу скважин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские инженеры и биохимики разработали подход, который позволит применять технологии, созданные для адресной доставки лекарств, для ускорения движения нефти через пласты пород и повышения эффективности извлечения углеводородов из скважин при помощи поверхностно-активных веществ. Об этом сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Саму идею заключения действующего вещества в оболочку мы позаимствовали из медицины, причем оба изученных поверхностно-активных вещества ранее не были детально исследованы и не подвергались инкапсуляции. Примечательно, что мы показали синергическое взаимодействие между распадающимися капсулами и заключенными в них ПАВами", - пояснил аспирант "Сколтеха" Арсений Чекалов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают инженеры и биохимики, нефтяники активно используют в процессе нефтедобычи различные поверхностно-активные вещества. Они закачиваются в скважину в виде водного раствора и помогают высвободить нефть за счет уменьшения напряжения на границе раздела воды и нефти, увеличения смачиваемости породы водой и появления пены, которая повышает подвижность углеводородов при дополнительной закачке газа в месторождение.

Российские ученые обнаружили при проведении опытов с двумя новыми ПАВами на базе коротких органических молекул, что эффективность их действия на движение нефти можно значительным образом повысить, если упаковать их внутрь частиц из двуокиси кремния со средним уровнем пористости. Подобная оболочка со временем распадается и высвобождает заточенные в ней молекулы при попадании в нефтеносные слои, но при этом она защищает их от "побега" на пути к данным прослойкам пород.

Проведенные учеными опыты показали, что инкапсуляция молекул одного из этих ПАВов, вещества под названием анионный алкилэфиркарбоксилат (AEC), позволяет в несколько раз усилить его действие на границу раздела воды и нефти, а также примерно на 45-47% снижает скорость накопления его молекул в породах на пути к нефтеносным слоям. Это позволяет существенным образом повысить эффективность извлечения нефти из месторождения.

Как отмечают исследователи, в ближайшее время они планируют изучить то, как "упаковка" ПАВов будет влиять на добычу нефти в максимально реалистичных условиях. Подобные исследования помогут инженерам-нефтяникам подобрать оптимальные условия использования этой технологии на реальном производстве и сделать ее более гибкой и надежной.