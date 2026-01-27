Китайский робот-гуманоид впервые подключился к спутнику на околоземной орбите

Данные о движениях и видеофиксация от лица андроида "Цзюйшэн Тяньгун" передавалась в командный центр в режиме реального времени

ШАНХАЙ, 27 января. /ТАСС/. Человекоподобный робот китайской компании X-Humanoid впервые установил стабильную связь с находящимся на околоземной орбите спутником. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Андроид "Цзюйшэн Тяньгун" (в переводе с китайского - "воплощенное творение небес", прим. ТАСС) синхронизировался со спутником аэрокосмического стартапа GalaxySpace. Данные о его движениях и видеоряд от лица андроида в разрешении 720p передавались в командный центр в режиме реального времени.

Помимо компьютерного терминала, "Цзюйшэн Тяньгун" установил связь через спутник со смартфоном разработчиков.

Этот опыт продемонстрировал возможность роботов автономно работать в отдаленных районах без использования наземных сетей. Андроиды могут выполнять задачи в местах ликвидации последствий стихийных бедствий, где есть спутниковое покрытие, поддерживая связь в режиме реального времени.