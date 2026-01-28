В России создали нейросеть для воссоздания облика полуразрушенных храмов

Новый разработанный программный модуль автоматизирует рутинные расчеты и предлагает научно обоснованные варианты реконструкции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские ученые создали передовые алгоритмы и трехмерные модели для воссоздания закрытых после революции и частично разрушенных храмов, а также утраченных фрагментов фресок. Об этом ТАСС сообщили в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).

"Большое количество полуразрушенных сельских церквей России не включено в списки архитектурного наследия, но представляет большой интерес для историков, архитекторов и реставраторов. Многие из них, несмотря на столетнее противостояние природным воздействиям, все еще хранят фрагменты оригинальной настенной живописи и фресок. Общее состояние некоторых построек совсем неудовлетворительно: где-то разрушены и утрачены купола и крыши, где-то обрушены перекрытия и потолочные конструкции. Созданная нейросеть позволяет воссоздать частично разрушенные здания, "достроить" утраченные элементы и получить реалистичную 3D-модель средствами компьютерного зрения и архитектурной фотограмметрии", - говорится в сообщении.

Исследовательский проект "Сохранение и восстановление информации о частично разрушенных архитектурных памятниках России методами трехмерного зрения" осуществлен в университете МИИГАиК под руководством и.о. завкафедрой фотограмметрии университета Татьяны Скрыпицыной при поддержке гранта Российского научного фонда. В планах ученых - работа над совершенствованием обучаемых моделей.

"Искусственный интеллект - как ребенок, его нужно много и долго учить. И в практическом смысле как его научишь, так он и будет работать. Чтобы научить искусственный интеллект восстанавливать фрески, ему надо показать тысячи фресок. Нужно, чтобы он "узнал" историю, изобразительное искусство и традиции разных эпох, даже законы физики. Он должен не просто понимать механизм разрушений, увидев результаты этого процесса двести, пятьсот, тысячу раз, он должен уметь показать, как пустить его вспять, воссоздать утраченное, а со временем - и предвидеть возможные разрушения с помощью предиктивных моделей", - рассказала руководитель проекта.

Новый разработанный программный модуль автоматизирует рутинные расчеты и предлагает научно обоснованные варианты реконструкции. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу работать с программой могут реставраторы, историки и искусствоведы. Программа гибко настраивается под конкретные задачи каждого объекта культурного наследия и стабильно работает на обычном пользовательском компьютере, что делает ее доступной для реставрационных мастерских по всей стране и для специалистов, занимающихся сохранением культурного наследия.

"Кафедра фотограмметрии университета МИИГАиК отметила столетие со дня основания. Сегодня фотограмметрические методы, основанные на строгих математических алгоритмах обработки изображений, эволюционируют, дополняются возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения. Российская школа фотограмметрии имеет значительный научный задел для реализации уникальных проектов в самых разных отраслях экономики - от строительства до медицины. Подобные проекты кроме безусловного вклада в достижение технологического лидерства государства имеют для университета дополнительную гуманитарную ценность - сохранение и будущее восстановление архитектурных и изобразительных шедевров истории России", - отметила ректор университета МИИГАиК Надежда Камынина.