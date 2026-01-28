Российские и китайские ученые создали экологичные сорбенты для очистки сточных вод

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Экологически чистые сорбенты, обладающие высокой степенью селективности, разработали ученые из России и Китайской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры инженерных систем, зданий и сооружений Сибирского федерального университета Ольга Дубровская.

"Полученные сорбенты обладают высокой селективностью - в них появляется развитая пористая структура (микро-мезо-макропоры и капиллярные), благодаря которой извлекаются как тяжелые металлы, так и органические соединения", - сказала Дубровская.

По ее словам, это комбинированные сорбенты в гранулах, которые соединили как угольную составляющую, полученную путем газификации бурых углей, так и минеральную основу, синтезированную из твердых промышленных отходов.

Как пояснил ТАСС заведующий кафедрой теплотехники и гидрогазодинамики СФУ Владимир Кулагин, сорбенты получают с помощью специальной суперкавитационной установки, запатентованной учеными университета. При обработке сорбентов в этой установке нет никаких выбросов, и нагрузка на окружающую среду минимальная, опасных соединений не образуется. "Для активации килограмма сорбента требуется порядка десяти минут, в то время как активация сорбента с помощью традиционного кислотного метода занимает около трех суток и имеет вторичный кислотный сброс, требующий специальной утилизации", - уточнил ученый.

Проект реализован учеными Сибирского федерального университета, Харбинского политехнического университета и специалистами Института высоких технологий Академии наук провинции Хэйлунцзян (КНР). СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.