Российские ученые выявили лояльность будущих учителей к списыванию

В исследовании принял участие 231 студент НовГУ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Исследование Новгородского государственного университета (НовГУ) выявило, что студенты педагогических специальностей демонстрируют более толерантное отношение к академическому мошенничеству (списыванию и плагиату), чем будущие психологи. Об этом ТАСС сообщила автор исследования, доцент кафедры психологии НовГУ, кандидат психологических наук Татьяна Архиереева.

"Мы исходили из предположения, что для будущих педагогов с профессиональной точки зрения качество образования должно иметь особое значение, что будущие учителя еще в вузе будут стараться наработать методы и приемы, стимулирующие академическую честность, что сами также будут стремиться к проявлениям честности в учебной деятельности", - пояснила Архиереева.

В исследовании принял участие 231 студент НовГУ: 82 будущих психолога и 149 будущих педагогов разных курсов и форм обучения. Они анонимно заполняли специально разработанный опросник "Отношение к академическому мошенничеству", который измерял три шкалы. Первая из них - эмоционально-оценочное отношение: насколько человек в целом осуждает или принимает списывание и плагиат. Вторая - поведенческий компонент: как часто он сам прибегает к нечестным практикам. Третья - мотивационно-ценностная составляющая: склонен ли студент оправдывать такое поведение в определенных обстоятельствах, например, чтобы получить стипендию. Кроме того, выявлялся общий показатель отношения к списыванию и плагиату, представлявший сумму всех трех шкал опросника.

Педагоги терпимее к обману

"Результаты оказались неожиданными и заставили пересмотреть исходную гипотезу. Будущие педагоги продемонстрировали более толерантное отношение к академическому мошенничеству по всем трем параметрам, чем будущие психологи", - рассказала Архиереева.

По шкале эмоционально-оценочного отношения к списыванию и плагиату будущие педагоги набрали в среднем 28,85 балла против 25,77 у психологов. Разрыв в поведенческой сфере оказался еще больше - 45,05 балла у первых против 38,7 у вторых. "Это означает, что студенты педагогических специальностей не только чаще сами прибегают к академическому мошенничеству, но и более склонны считать такое поведение оправданным ради получения диплома или стипендии. Их средний балл по мотивационно-ценностной шкале составил 10,04 против 8,82 у психологов", - добавила она.

При этом показатель социальной желательности, проверяющий искренность ответов, оказался статистически ниже у педагогов (10,23) и выше у психологов (11,2). "Хотя оба значения находятся в нормативном диапазоне, эта разница говорит о том, что будущие педагоги, судя по всему, отвечали более откровенно, не пытаясь специально приукрасить себя. Их ответы, вероятно, были ближе к реальной позиции", - добавила Архиереева.

Студенты-психологи, несмотря на знания о "шкале лжи", набрали по ней более высокий балл. "Это говорит о том, что для психологов, даже в анонимном опросе, оставалось важным мнение окружающих, возможно, они стремились давать социально одобряемые ответы. Поэтому, возможно, их истинное отношение к академическому мошенничеству несколько отличается от того, которое они продемонстрировали", пояснила автор исследования. Но, по ее словам, проблему лояльного отношения педагогов к списыванию и плагиату это не снимает.

"Подобные результаты настораживают. Они свидетельствуют о неблагоприятной тенденции в процессе подготовки педагогических кадров. Мы полагаем, что студенты педагогических специальностей, получив опыт нечестного поведения в вузе, могут переносить его и на дальнейшую жизнь. Часть из них будет работать в школе, большинство из них будут родителями, и имеющееся у них отношение к нечестности может быть передано ими как своим ученикам, так и своим детям", - отметила Архиереева.

По ее слова, возможно, это связано с тем, что интерес к профессии у студентов-педагогов выражен в меньшей степени, чем у студентов-психологов, соответственно они в меньшей мере стремятся получать специальные знания, а в большей мере сориентированы на получения диплома.