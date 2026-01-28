Энтомологи обнаружили на Кунашире четыре новых для России вида бабочек

Помимо Кунашира ареалы этих видов охватывают Японию, Китай, Корейский полуостров и некоторые регионы Юго-Восточной Азии

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Ученые обнаружили на острове Кунашир четыре новых для России вида бабочек, ранее считалось, что они обитают в Японии и в Юго-Восточной Азии, рассказал ТАСС старший научный сотрудник музея центров биоразнообразия Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Виталий Спицын.

"Были собраны экземпляры четырех новых видов для фауны России: эребида Chibidokuga hypenodes и три представителя подсемейства медведиц Lemyra imparilis, Lemyra infernalis и Cyana hamate. Помимо Кунашира ареалы этих видов охватывают Японию, Китай, Корейский полуостров и некоторые регионы Юго-Восточной Азии", - сказал Спицын.

Бабочки выглядят по-разному, но они все довольно крупные и яркие. "Медведицы яркие, красивые. Одна с красным, другая с желтым брюшком. Это тропические виды. Один из них обитает вплоть до Таиланда, другой в Китае, Корее, Японии", - добавил собеседник агентства.

Как ловить бабочек

Для привлечения внимания активизирующихся в сумерках и ночью бабочек архангельские ученые использовали разные типы УФ-ламп, как дуговые ртутно-вольфрамовые (ДРВ) и дуговые ртутные люминесцентные (ДРЛ) лампы, так и несколько различных типов светодиодных УФ-ламп, которые дают несколько разное свечение. Бабочки реагируют на ультрафиолетовый свет, но волны УФ-излучения, привлекающие разные виды чешуекрылых, могут варьироваться по длине. Важна и мощность источника света: чем ярче свет, тем сильнее он привлекает бабочек. Однако часть видов летит только на тусклый свет, для их поимки необходимы светодиодные УФ-лампы.

Также архангельские энтомологи использовали приманки, в состав которых входят различные сладкие, забродившие ингредиенты вроде фруктовых соков и уксус. При этом в изготовлении приманок для разных видов бабочек нужен "индивидуальный подход".

"Большинство бабочек обнаруженных нами видов всегда жили на Кунашире. Те же медведицы не склонны к дальним перелетам. Просто ранее их не обнаруживали из-за того, что энтомологи работали в основном в приморских биотопах, соответственно, не могли в полной мере изучить лесную фауну. Бабочки - интересная группа, с точки зрения избирательности местообитаний и поведения. Допустим, если перед вами маленький однородный участок леса, расположенный на склоне холма, скажем 100 на 100 метров, и вы поставите светоловушку выше по склону, к вам прилетит один спектр видов, а если ниже, то другой. Поэтому, чтобы поймать наибольшее количество видов бабочек, необходимо применять различные методы", - пояснил исследователь.