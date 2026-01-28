SCMP: китайский препарат от COVID-19 работает против вируса Нипах

Медикаментозное средство VV116 показало высокую степень излечиваемости при испытании на хомяках

Редакция сайта ТАСС

© Kevin Frayer/ Getty Images

ГОНКОНГ, 28 января. /ТАСС/. Разработанный китайскими специалистами препарат против коронавируса применим для борьбы со смертельно опасным вирусом Нипах. Как сообщила газета South China Morning Post, медикаментозное средство может помочь справиться со вспышками заболевания и предотвратить его распространение.

По данным издания, исследователи из Уханьского института вирусологии обнаружили, что противовирусный препарат VV116, ранее разработанный для лечения COVID-19, демонстрирует высокую степень излечиваемости от вируса Нипах при испытании на хомяках. Пероральный прием VV116 повысил выживаемость золотистых хомяков до 66,7% и снизил количество вируса в легких, селезенке и головном мозге, которые являются для инфекции органами-мишенями.

"Открытие впервые демонстрирует терапевтический потенциал VV116 против вируса Нипах", - приводит газета мнение специалистов из этого института. "Препарат можно использовать не только в качестве профилактического средства для групп высокого риска, таких как медицинские работники и работники лабораторий, но и в качестве легкодоступного лекарства для борьбы с текущими и будущими вспышками вируса Нипах", - полагают китайские вирусологи.

Два последних подтвержденных случая заражения вирусом Нипах были зафиксированы в индийском штате Западная Бенгалия с декабря 2025 года. Минздрав Индии выступил с опровержением утверждений некоторых СМИ о том, что таких случаев в стране уже пять.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Индии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Пока от него нет вакцины. При этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом. Разносчиками вируса считаются крыланы - большие летучие мыши, которых в Азии часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, куда может попасть их зараженная слюна. Врачи в районах, где присутствует вирус, призывают не есть надкусанные или поврежденные фрукты и не поднимать их с земли.