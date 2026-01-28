В Сибирском отделении РАН планируют объединение двух крупных институтов

Научные советы выразили согласие

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Институт гидродинамики и Институт теплофизики СО РАН планируют объединить в Новосибирске в федеральный исследовательский центр. Научные советы выразили согласие на это, сообщил в пресс-центре ТАСС председатель СО РАН Валентин Пармон.

"Есть голосование ученых советов, которые согласны на объединение", - сказал Пармон.

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН и Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН - ведущие научные учреждения Сибирского отделения РАН, основанные в 1960-е годы в новосибирском Академгородке. Первый известен своими изобретениями, связанными использованием взрывчатки, второй - разработками в области энергетики.

Глава СО РАН пояснил, что объединение рассматривается из "прагматических соображений". Статус федерального исследовательского центра предполагает особый правовой статус, который предоставляет организации несколько преимуществ и льгот, направленных на поддержку научной деятельности, развитие технологий и достижение стратегических национальных приоритетов.

В беседе с ТАСС Пармон уточнил, что Институт гидродинамики СО РАН обладает масштабной инфраструктурой, которая нуждается в дополнительном финансировании. Одновременно с этим, по словам главы СО РАН, Институт гидродинамики был первым научным учреждением новосибирского Академгородка, что наделяет его особым значением.