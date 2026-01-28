В СО РАН назвали 10 перспективных для кластера редкоземов месторождений

Академик РАН Николай Похиленко назвал ниобий и неодим наиболее актуальными элементами для сталелитейной промышленности и производства электродвигателей

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Сибирское отделение РАН предлагает 10 перспективных месторождений восточной части Сибири и Арктики, которые могли бы войти кластер редкоземельных металлов. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил академик РАН, доктор геолого-минералогических наук Николай Похиленко.

"Месторождений достаточно много. На севере, если брать Арктику, это огромное месторождение Талнахского рудного узла вблизи Норильска, [крупнейшее в мире, расположенное в Якутии] Томторское месторождение, о котором очень много говорили, там широчайший набор [руд] с высоким содержанием редких и редкоземельных металлов. <…> Если идти на юг, то наиболее интересные - это Селигдарское месторождение (находится в Якутии - прим. ТАСС), Катугинское (Забайкалье) и Белозиминское, Зашихинское месторождения, [располагаются в Иркутской области]", - сказал он.

Также Похиленко назвал Военкольское и Чуктуконское месторождения, располагающиеся в Красноярском крае, Сорское месторождение в республике Хакасия и Гольцовское в Иркутской области. Наиболее необходимые элементы, по мнению Похиленко, добычу которых стоит организовать, это ниобий и неодим, актуальные для сталелитейной промышленности и производства электродвигателей.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил о создании в Сибири кластера по переработке редкоземельных металлов. Создать его планируется на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Первоочередные проекты кластера - переработка рудного концентрата Тастыгского месторождения с получением гидроксида лития (срок реализации - 2030 год), строительство многоассортиментного завода малотоннажной химии для высокочистых продуктов (запуск производства - 2028 год), а также создание вычислительного центра искусственного интеллекта (запуска - 2032 год).