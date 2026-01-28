Вероятность магнитной бури на Земле 28 января составляет 56%

Вероятность слабых геомагнитных возмущений составляет 30%

© Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Магнитная буря с вероятностью 56% обрушится на Землю 28 января, следует из данных, размещенных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Из прогноза следует, что возмущения магнитного поля Земли могут начаться около 15:00 по московскому времени. Вероятность слабых геомагнитных возмущений составляет 30%, а магнитных бурь - 56%.

Ранее сообщалось, что 28 января ожидается рост геомагнитной активности из-за влияния корональной дыры на Солнце.