Эксперт Солнцева: не менее 10 стран заинтересованы в квантовых технологиях РФ

При этом, отметила директор по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом", речь именно о коммерческом интересе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Как минимум 10 стран заинтересовались опытом России по развитию квантовых вычислений. Об этом сообщила директор по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева на первой отраслевой конференции по квантовым технологиям.

"Самые разные страны обращаются к нам за уже имеющимся у нас опытом развития квантовой программы", - рассказала Солнцева.

Как следует из презентации, сопровождавшей ее доклад, приоритетных стран-партнеров, которые интересуются российскими квантовыми продуктами, не меньше десятка. При этом, отметила Солнцева, речь именно о коммерческом интересе. "В части науки, безусловно, Китай является партнером номер один", - подчеркнула она.

Российский квантовый проект, по словам Солнцевой, является одним из наиболее эффективных в мире по соотношению финансовых затрат и достигнутых результатов. "Есть США и Китай, которые далеко впереди - они начали раньше и потратились больше, они смогли консолидировать у себя много представителей научной мысли. Дальше идет группа стран, примерно 10, которые за последние 10 лет стартовали свои квантовые программы. И есть страны, которые внимательно смотрят на эти 10: у кого и что получилось. Конечно, они посматривают и на США, и на Китай. Но тут надо понимать, что Америка и Китай - это лидеры, которые не очень заинтересованы в том, чтобы с кем-то чем-то делиться. Поэтому большее внимание вызывают именно те 10 стран, которые начали развивать квантовые программы, и из этих стран наша квантовая программа оказалась самой сильной", - рассказала Солнцева. По ее словам, находясь на 11-м месте по объему финансирования государственных программ в квантовых вычислениях, Россия смогла продемонстрировать один из самых высоких практических результатов среди стран, которые включились в квантовую гонку после лидеров - США и Китая.