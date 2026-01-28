В МГТУ им. Н.Э. Баумана предложили новую модель марсианского корабля

В его состав входит взлетная ракета, которая позволяет, например, как стартовать с Марса, так и в случае нештатных ситуаций отстыковаться от посадочного корабля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новая модель космического корабля для экспедиции к Марсу с оптимизированным временем в пути и повышенной безопасностью для экипажа была предложена в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом сообщили сотрудники университета Елена Солодкая и Виктор Миненко.

"Основные выводы показывают, что сокращение времени для пилотированной миссии требует старта строго в фазу полного цикла. Самый оптимальный год - это 2028-2029 г. Также возможны 2035, 2041 и 2047 года. <...> В частности, была подготовлена оптимальная форма спускаемого аппарата, который позволяет выбрать наилучший вход в атмосферу Марса и сохранить безопасность экипажа", - рассказала Солодкая на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королева.

Согласно презентации сотрудников университета, оптимальные окна запуска марсианского корабля: февраль-июнь 2028 г., август-декабрь 2029 г., апрель-июль 2035 г., январь-апрель 2041 г. и с ноября 2046 г. по март 2047 г. В состав посадочного корабля входит взлетная ракета, отмечает сотрудница МГТУ имени Баумана. Ракета позволяет, например, как стартовать с Марса, так и в случае нештатных ситуаций отстыковаться от посадочного корабля.

Кроме того, одним из методов оптимизации является марсианский корабль возвращения, который модернизировали блоком подтормаживания. По словам Миненко, при возвращении на Землю марсианский корабль входит в атмосферу планеты со скоростью 15 километров в секунду, что почти в два раза выше скорости возвращения кораблей с Международной космической станции (МКС). Блоки подтормаживания помогают снизить скорость возвращения на несколько километров, отметил Миненко. "Это все мы, конечно, рассматриваем в применении нашей теперешней техники. Никаких атомных двигателей мы пока не рассматривали", - добавил он.

Солодкая также отметила, что в беспилотном виде марсианские посадочные корабли в представленной форме могут использоваться для заблаговременного оснащения баз на Марсе. "Мы можем доставить туда (на марсианскую базу - прим. ТАСС) марсианские вездеходы, дополнительные взлетные ракеты и оборудование на базы. Это повысит надежность таких объектов", - заключил Миненко.