На Землю начал воздействовать солнечный ветер из корональной дыры

Магнитных бурь пока не наблюдается, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Поток быстрого солнечного ветра пришел к Земле из корональной дыры, но магнитных бурь пока не наблюдается. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури", - отмечается в сообщении.

Поступающие с орбиты параметры плазмы, как уточнили специалисты, выглядят благоприятными для полярных сияний, но "вероятность опускания аврорального овала до средних широт (Москва и ниже) при этом почти отсутствует".