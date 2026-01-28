ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяНаука

Глава Росатома считает, что РФ нужен проект "Квантовый прорыв"

При этом Алексей Лихачев подчеркнул необходимость строгого выполнения существующей квантовой дорожной карты в тех параметрах, в которых она заявлена, "не подводя страну ни по финансовой дисциплине, ни по достижению результатов"
Редакция сайта ТАСС
15:47

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. России нужен проект "Квантовый прорыв" с горизонтом планирования на десятилетия. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на отраслевой квантовой конференции.

"О главном - о горизонте планирования. <...> Сегодня в ходе обсуждения с учеными мы начали говорить о более точном десятилетнем планировании с выходом уже на длительный горизонт целеполагания, чтобы мы понимали, к чему идем не только в 2035-м, но и в 2040-2045 гг. Да, многое неясно, дискуссия не закончены, но будем двигаться вперед, и туман будет рассеиваться", - сказал гендиректор Росатома.

При этом он подчеркнул необходимость строгого выполнения существующей квантовой дорожной карты в тех параметрах, в которых она заявлена, "не подводя страну ни по финансовой дисциплине, ни по достижению результатов". Однако, отметил Лихачев, нужен прорывной проект, в котором будет осмысленная приоритизация целей, где будет гораздо большая ответственность, и где "будет совершено соединение исследовательского измерения и реального, практического". "Мне кажется, настало время переосмыслить масштаб квантового измерения, вывести его на более высокий приоритетный уровень. Хотелось бы в ближайшие годы более системно, с приоритизацией подойти к решению этих задач. Условно говоря, нужен проект "Квантовый прорыв", - заявил глава Росатома.

С 2020 года "Росатом" отвечает за реализацию дорожной карты (ДК) по развитию высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". Реализация ДК по квантовым вычислениям на 2025-2030 гг. нацелена на достижение качественных эффектов развития квантовых технологий в России и овладение практикой прикладного использования квантовых технологий, в первую очередь, в российской атомной отрасли. С 2026 года Росатом включается в исследования и разработки в области квантовых сенсоров. 

РоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич