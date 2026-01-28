Глава Росатома считает, что РФ нужен проект "Квантовый прорыв"

При этом Алексей Лихачев подчеркнул необходимость строгого выполнения существующей квантовой дорожной карты в тех параметрах, в которых она заявлена, "не подводя страну ни по финансовой дисциплине, ни по достижению результатов"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. России нужен проект "Квантовый прорыв" с горизонтом планирования на десятилетия. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на отраслевой квантовой конференции.

"О главном - о горизонте планирования. <...> Сегодня в ходе обсуждения с учеными мы начали говорить о более точном десятилетнем планировании с выходом уже на длительный горизонт целеполагания, чтобы мы понимали, к чему идем не только в 2035-м, но и в 2040-2045 гг. Да, многое неясно, дискуссия не закончены, но будем двигаться вперед, и туман будет рассеиваться", - сказал гендиректор Росатома.

При этом он подчеркнул необходимость строгого выполнения существующей квантовой дорожной карты в тех параметрах, в которых она заявлена, "не подводя страну ни по финансовой дисциплине, ни по достижению результатов". Однако, отметил Лихачев, нужен прорывной проект, в котором будет осмысленная приоритизация целей, где будет гораздо большая ответственность, и где "будет совершено соединение исследовательского измерения и реального, практического". "Мне кажется, настало время переосмыслить масштаб квантового измерения, вывести его на более высокий приоритетный уровень. Хотелось бы в ближайшие годы более системно, с приоритизацией подойти к решению этих задач. Условно говоря, нужен проект "Квантовый прорыв", - заявил глава Росатома.

С 2020 года "Росатом" отвечает за реализацию дорожной карты (ДК) по развитию высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". Реализация ДК по квантовым вычислениям на 2025-2030 гг. нацелена на достижение качественных эффектов развития квантовых технологий в России и овладение практикой прикладного использования квантовых технологий, в первую очередь, в российской атомной отрасли. С 2026 года Росатом включается в исследования и разработки в области квантовых сенсоров.