Создан магнит, полюса которого можно "переворачивать" при помощи вспышек лазера

В перспективе это позволит создавать "перезаписываемую" электронику и различные гибко конфигурируемые устройства, взаимодействующие с электромагнитными волнами, сообщила пресс-служба Базельского университета

МОСКВА, 28 января./ТАСС/. Швейцарские и японские физики создали особый ферромагнитный материал на базе двумерных материалов из бора, молибдена и теллура, магнитными характеристиками которого можно управлять при помощи лазера. Это открывает дорогу для создания электроники, чьи логические цепочки можно будет произвольным образом менять, сообщила пресс-служба швейцарского Базельского университета.

"В будущем нашу разработку можно будет использовать для того, чтобы "записывать" в микрочипы произвольные и легко изменяемые логические цепочки, облучая их при помощи вспышек света. Этот же подход можно применять для создания миниатюрных интерферометров, позволяющих измерять сверхмалые электромагнитные поля", - заявил профессор Базельского университета (Швейцария) Томаш Смоленски, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, обычные магниты и похожие на них материалы из класса ферромагнетиков обладают характерными для них магнитными свойствами благодаря тому, что спины присутствующих в них электронов, магнитные оси этих частиц, особым образом упорядочены и "повернуты" в одном направлении. Их направленность можно поменять, если нагреть магнитный материал до некоторой критической температуры или поместить его в сильное внешнее магнитное поле.

Швейцарские и японские физики выяснили, что этого можно добиться и без использования источников тепла или магнитных полей, используя структуры, состоящие из четырех прослоек двух двумерных материалов. Внешние слои этой конструкции состоят из гексагонального нитрида бора, соединения бора и азота с необычными электронными свойствами, а внутренние сложены из еще одного экзотического материала, дителлурида молибдена.

Один из слоев этого материала при этом повернут на очень небольшой угол, порядка 3,5 градуса, по отношению к остальным прослойкам. Это порождает особый "муаровый узор", заставляющий электроны внутри слоев этих двумерных материалов необычно сильно взаимодействовать друг с другом. Эти взаимодействия придают всей конструкции стабильные ферромагнитные свойства, которыми при этом можно управлять, облучая материал при помощи очень слабых импульсов лазера, "закрученных" вправо или влево.

Подобный "переворот полюсов", как отмечают физики, затрагивает лишь ту часть материала, с которой взаимодействовало излучение, что позволяет использовать лазеры для того, чтобы "рисовать" магнитные структуры произвольной формы и сложности при помощи вспышек света. В перспективе это позволит создавать "перезаписываемую" электронику и различные гибко конфигурируемые устройства, взаимодействующие с электромагнитными волнами, подытожили исследователи.