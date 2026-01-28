В России не будет видно первое солнечное затмение года

Ожидаемое 17 февраля явление будет наблюдаться в Южном полушарии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кольцеобразное затмение Солнца, ожидаемое 17 февраля, будет недоступно для наблюдения с территории России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"17 февраля произойдет первое в 2026 году затмение Солнца, оно будет кольцеобразным. <…> Затмение будет наблюдаться в Южном полушарии планеты, в Антарктиде. На территории России оно не наблюдаемо", - сообщили в планетарии.

Максимальная фаза затмения наступит в 15:13 мск и составит 0,963. Она продлится 2 минуты 19 секунд.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с разницей в две недели. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна - солнечное. В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений.