В Москве к концу февраля будет светло более 10,5 часа в сутки

Также 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, видимое в Южном полушарии Земли

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Световой день в Москве к концу февраля увеличится более чем на два часа, до 10 часов 37 минут. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

К концу последней недели января светлая часть суток возрастет до 8 часов 33 минут.

"В феврале продолжительность дня быстро увеличивается, достигая к концу месяца 10 часов 37 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 17 до 26 градусов", - сообщили в планетарии.

До 16 февраля Солнце будет двигаться по созвездию Козерог, а затем перейдет в созвездие Водолей. При этом 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, видимое в Южном полушарии Земли. В России его увидеть будет нельзя.