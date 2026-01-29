Разработан новый тест для выявления вызывающей гастрит бактерии

Новый ПЦР-тест способен обнаруживать следы ДНК Helicobacter pylori в биологическом материале разного типа, сообщили в Роспотребнадзоре

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ученые Роспотребнадзора разработали новый тест для выявления бактерии, вызывающей гастрит, время анализа в среднем занимает 1 час 30 минут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ученые ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для выявления ДНК Helicobacter pylori методом ПЦР", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря исключительной точности новый ПЦР-тест способен обнаруживать следы ДНК Helicobacter pylori в биологическом материале разного типа, включая биоптат слизистой желудка, фекалии, а также потенциально - слюну. Тест полностью совместим с наиболее распространенным в России оборудованием для ПЦР в реальном времени, а время анализа в среднем занимает 1 час 30 минут.

Хеликобактериоз - это инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori. Она ассоциируется с развитием хронического гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также с повышенным риском рака желудка. Раннее и точное обнаружение инфекции имеет решающее значение: оно помогает своевременно подобрать эффективное лечение и снизить риск долгосрочных осложнений.