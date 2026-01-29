Инженеры МАИ создали интеллектуальную систему управления производством

Разработка позволит существенно сократить издержки и точнее прогнозировать сроки выполнения заказов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали систему сложного планирования производственных процессов для предприятий металлургии, машиностроения, авиастроения и других подобных отраслей. Разработка позволит существенно сократить издержки и точнее прогнозировать сроки выполнения заказов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Суть разработки заключается в компьютерной программе, способной охватить весь производственный процесс - от закупки сырья до выпуска готовой продукции. Система умеет составлять планы на любой временной горизонт: от долгосрочных (на год или квартал) до оперативных (на каждую смену). При этом она учитывает множество критически важных факторов: возможности имеющегося оборудования, график работы и квалификацию персонала, сроки поставки материалов и строгие требования к качеству продукции. Важное преимущество системы - ее гибкость: она оперативно перестраивает планы, если возникают непредвиденные обстоятельства, например, задержка поставок", - заявила автор проекта, доцент кафедры "Теория вероятностей и компьютерное моделирование" МАИ Варвара Рассказова, чьи слова приводятся в сообщении.

Программа построена по модульному принципу, напоминающему конструктор, где каждый блок выполняет свою функцию. Внутренняя часть системы отвечает за хранение данных, разбивку сложных задач на более простые этапы, построение математических моделей и взаимодействие с алгоритмами-решателями. Внешняя часть представляет собой удобный пользовательский интерфейс. Система легко интегрируется с существующими ИT-системами предприятия. Внедрение происходит в три этапа: сначала осуществляется ввод данных о продукции, оборудовании и технологических процессах, затем настраивается интерфейс под конкретные нужды предприятия, а на завершающем этапе реализуется настройка правил планирования.

"В рамках проекта в МАИ разработаны алгоритмы обработки данных, которые позволяют значительно ускорить решение задач по сравнению с существующими методами. Это достигается за счет уменьшения объема обрабатываемой информации без потери точности, а также нахождения оптимальных решений даже при наличии противоречивых данных", - уточнила Рассказова.

Результаты проекта успешно внедрены на предприятиях металлургической отрасли. В настоящее время команда разработчиков работает над расширением функционала. В частности, создается модуль, который будет прогнозировать возможные проблемы в производственном процессе и предлагать оптимальные пути их решения. Кроме того, ведется разработка самонастройки системы на основе обратной связи от пользователей, что сделает ее более гибкой и удобной.