Найден эффективный способ вернуть обоняние переболевшим ковидом

Метод заключается в том, что пациенты при помощи программно-аппаратного комплекса выполняют различные упражнения, в том числе на распознавание запахов, рассказали в Сеченовском университете

Редакция сайта ТАСС

© Максим Киселев/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ученые Сеченовского университета изучают эффективность тренинга для восстановления обоняния у людей с постковидным синдромом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Обонятельный тренинг - это немедикаментозный метод лечения пациентов с нарушениями обоняния. Метод заключается в том, что пациенту дают слушать четыре запаха по 10 секунд каждый несколько раз в день. Оториноларингологи Сеченовского университета усовершенствовали метод. Для подачи запахов они используют автоматизированный программно-аппаратный комплекс. Он в определенном порядке подает запахи, и пациент во время тренировки выполняет несколько упражнений, как на распознавание запахов, так и на их различение", - говорится в сообщении.

Методика также включает в себя электроэнцефалографию (ЭЭГ). Такой метод помогает объективно оценить изменения, которые происходят в головном мозге во время обонятельной тренировки. "Когда мы тестируем пациента и спрашиваем его, слышит он запах или нет, - это все-таки субъективная оценка эффективности. На ЭЭГ можно выделить различные паттерны. Например, изменения ритмов, которые отвечают за вовлечение в процесс тренировки, что в дальнейшем влияет на результат лечения", - отметила врач-отоларинголог, ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Гая Лебедева.

По данным анкетирования, большинство пациентов с постинфекционным нарушением обоняния отмечают разницу в психоэмоциональном состоянии: проявляются тревога и депрессия. "Сегодня для пациентов с постковидной потерей обоняния не существует ни медикаментозных, ни хирургических методов лечения. Обонятельный тренинг - это единственный способ начать слышать запахи и вернуться к восприятию их богатейшей палитры. Предварительные данные свидетельствуют об эффективности обонятельного тренинга, который исследуют в нашей клинике. С седьмого сеанса отмечается улучшение обоняния у пациентов - это намного быстрее, чем при классическом подходе", - рассказал директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин.

Исследование проводится совместно со Сколковским институтом науки и технологий по гранту РНФ.