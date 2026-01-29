РФ и Китай создали инструменты для безопасного захоронения углекислого газа

Они позволяют оценивать безопасность захоронения, сообщили в пресс-службе НГУ

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Исследователи Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ) вместе с коллегами университета Тунцзи (Шанхай, Китай) разработали математические модели и инструменты мониторинга, которые позволяют оценивать безопасность захоронения углекислого газа при добыче нефти и газа. Об этом

"Речь идет о технологии улавливания и захоронения углекислого газа, которая считается одним из перспективных способов снижения негативных эффектов от выбросов парниковых газов. Суть подхода заключается в том, чтобы закачивать углекислый газ в надежно изолированные геологические структуры, включая уже выработанные месторождения углеводородов, и надежно изолировать его там на десятки и сотни лет. Ключевая задача при этом - исключить риск утечек газа на поверхность", - рассказали в пресс-службе.

Ученые разработали несколько математических моделей, описывающих возможные механизмы разрушения скважин по техногенным причинам. Особое внимание уделялось цементной оболочке, которая герметизирует скважину и считается наиболее слабым звеном конструкции. Модели учитывают механические и температурные воздействия, возникающие при закачке газа, а также сценарии отслоения цемента с образованием каналов утечки.

Параллельно команда отрабатывала системы мониторинга, позволяющие обнаружить утечки на ранней стадии. Для этого использовались акустические методы и распределенная термометрия - датчики, фиксирующие наличие характерных шумов и изменения температуры в скважине. Разработанные подходы проверялись на специальном экспериментальном стенде, где в уменьшенном масштабе воспроизводился процесс закачки углекислого газа.

Работа велась в сотрудничестве с китайским университетом Тунцзи. При этом партнеры сосредоточились на условиях, характерных для базальтовых шельфов в районе Шанхая, а ученые из Новосибирска - на геологических особенностях осадочных пород, распространенных в России. Это позволило охватить широкий спектр возможных условий захоронения газа.

Практическую заинтересованность в результатах проекта проявила одна из российских компаний нефтегазовой отрасли, которая рассматривает зрелые скважины как потенциальные хранилища углекислого газа. Полученные в ходе проекта компетенции, по словам ученых, могут быть востребованы и для оценки рисков разрушения цементной оболочки обсаженной скважины и при других технологических операциях, подразумевающих интенсивное воздeйствие на скважину.