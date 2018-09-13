Резидент фонда "Сколково" выиграл конкурс инновационных проектов в области биотехнологий

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Коммуникационная система для людей с ограничениями речи и движений "НейроЧат", разработанная компанией-резидентом фонда "Сколково", признана лучшей на конкурсе "Стартап-Ралли". Об этом в четверг сообщает пресс-служба фонда.

"Компания "НейроЧат", резидент кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", заняла первое место в конкурсе "Стартап-Ралли", прошедшего в рамках третьего ежегодного форума по биотехнологиям "Биотехмед" <...> Коммуникационная система для людей с серьезными ограничениями речи и движений "НейроЧат" победила в номинации "Медицинские изделия и цифровая медицина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс инновационных проектов был организован по инициативе Минпромторга России для продвижения и коммерциализации перспективных научных разработок в области производства лекарств, медицинских изделий и цифровой медицины. Кластер биомедицинских технологий "Сколково" оказал "Стартап-ралли" организационную и экспертную поддержку. Всего в конкурсе приняло участие 26 проектов. Победитель получил на развитие проекта 250 тыс. рублей.

"Первое место в "Стартап-Ралли" - это не первая победа "НейроЧата". В копилке компании - звание лучшего проекта в медицинском блоке на CES Asia Innovation Awards и звание одного из ста лучших изобретений России в 2017 году по версии Роспатента. Высокие оценки жюри подтверждают значимость и перспективы разработки", - сказала проектный менеджер кластера биологических и медицинских технологий "Сколково" Юлия Щеглова, добавив, что фонд и далее будет оказывать поддержку "НейроЧату".

"НейроЧат" работает с пациентами с тяжелыми нарушениями речи и двигательной функции - как в клиниках и реабилитационных центрах, так и на дому. Разработанный компанией программно-аппаратный комплекс, состоит из нейрогарнитуры "ГарАнт-ЭЭГ" и специального интерфейса "ЭргоСтим", который устанавливается на компьютер пользователя.

Гарнитура надевается на голову пациента, регистрирует ЭЭГ и передает эти данные на компьютер по беспроводному каналу связи. Благодаря специальному алгоритму мысленные усилия человека переводятся в определенные команды для клавиатуры компьютера. В итоге человек буква за буквой может набрать текст без помощи голоса и движений.