Guardian: британские археологи обнаружили возможное место рождения Генриха VII

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Группа британских археологов, скорее всего, установила возможное место рождения английского короля Генриха VII (1457 - 1509). Как сообщила газета The Guardian, к такому выводу исследователи пришли после проведения раскопок вблизи средневекового замка Пембрук в Уэльсе.

Археологи нашли остатки массивного особняка, который, предположительно, принадлежал одному из самых известных королей Англии. За относительно небольшой промежуток времени были обнаружены каменные стены, при этом ширина одной из них составляет 1 м. Исследователи натолкнулись на фрагменты сланца и плитки, которые свидетельствуют о том, что у строения была крыша из природного шифера. Они нашли частицы гладкой зеленой черепицы и ступеньки винтовой лестницы. Археологам удалось обнаружить нетронутую выгребную яму с "абсолютной массой устричных раковин и костей".

По словам экспертов, строение занимало площадь примерно 520 кв. м. "Мы знаем [из документальных свидетельств], что он [Генрих VII] появился на свет в замке, который тогда принадлежал его дяде Джасперу Тюдору. Однако, скорее всего, он родился в современной для того времени резиденции, а не в сторожевой башне", - отметил руководитель раскопок Джеймс Мик.

Замок Пембрук был мощной средневековой крепостью, расположенной в одноименном городе в графстве Пембрукшир на юго-западе Уэльса. Со всех сторон замок окружал ров с водой, что позволяло его защитникам противостоять многочисленным атакам валлийцев. До сегодняшнего дня сохранилась лишь часть элементов архитектурного комплекса, среди которых массивные стены и круглые башни, а также самое внушительное внешнее укрепление - большой надвратный донжон с двумя башнями и полукруглым барбаканом. Здание сейчас открыто для посещения.

Генрих VII - первый из династии Тюдоров король Англии. Вступил на престол после победы над Ричардом III (1452 - 1485) в битве при Босворте (1485), которой завершилась Война Алой и Белой розы (1455 - 1485) - продолжительного вооруженного конфликта между двумя ветвями королевской династии Плантагенетов - Ланкастерами (герб - алая роза) и Йорками (герб - белая роза). В 1486 году, взяв в жены дочь Эдуарда IV (1442 - 1483) Елизавету, он объединил в своем гербе алую и белую розы (роза Тюдоров). В борьбе с феодальной знатью Генрих VII проводил конфискации ее земельных владений, создавал чрезвычайные судебные трибуналы для расследования заговоров, а также запрещал знати иметь военные дружины.