Ученые из КБР представят в Китае новейшие материалы для авиакосмической отрасли

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) представят на международной выставке химической промышленности Китая полимеры, которые применяются в космической, авиационной и оборонной отраслях. Об этом ТАСС сообщила доктор химических наук, заведующая лабораторией института химии и биологии КБГУ Светлана Хаширова.

"Мы выезжаем в Китай на международную выставку химической индустрии, которая открывается 18 сентября. Мы сейчас выполняем два больших проекта совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, и в рамках этих проектов должны демонстрировать и популяризировать полученные результаты на крупных международных выставках. Мы будем там представлять свои проекты, касающиеся разработки новых материалов для применения в таких отраслях, в которых обычные материалы не выдерживают эксплуатационных нагрузок (там, где нужно чтобы материал выдерживал высокие температуры, имел высокую прочность) - суперконструкционные полимеры, которые разработаны в рамках проекта министерства", - сказала Хаширова.

Делегация КБГУ представит ролик на китайском языке и покажет на выставке сами материалы и их свойства. "Повезем сами материалы, нити для 3D-печати, порошок полимеров. Нам звонят представители разных заводов, которые связаны с электронной промышленностью, электротехникой, авиацией, автомобиле- и машиностроением, их всех интересуют эти полимеры, они просят килограмм, два, три, чтобы попробовать у себя на изделиях, чтобы в перспективе закупать материалы и внедрять у себя на производстве, и мы в лабораторных условиях синтезируем материалы малыми партиями", - уточнила она.

В поисках инвесторов

КБГУ занят поисками инвесторов, которые могли бы производить полимеры в производственных масштабах. "Китай мы рассматриваем как будущий потенциальный рынок экспорта продукции, когда она будет производиться в нашей стране. В настоящее время наблюдается высокая заинтересованность со стороны Минпромторга РФ, Роскосмоса и разных больших предприятий, <...> я думаю, все объединятся, и все-таки это производство впервые в истории нашей страны запустят, потому что сейчас такие полимеры производят только за рубежом всего несколько фирм, и они никому не продают лицензии, они засекречены, потому что производство очень сложное, а мы разработали собственные отечественные технологии получения полимеров, которые доступны и масштабируемы для внедрения", - отметила собеседница агентства.

Так, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами - "Газпромом", ООО "Татнефтехиминвест холдинг" и другими крупными корпорациями.

Применение полимеров

В 2017 году КБГУ признан победителем по результатам конкурса Минобрнауки РФ по двум проектам в области создания суперконструкционных полимеров. На разработку новых полимерных композитов Институт химии и биологии КБГУ в период 2017-2019 годах получит 216 млн рублей. Конкурс проводился в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Ученые работают над материалами, обладающими целым рядом необходимых для универсальной эксплуатации свойств.

"Это новые материалы - полимерные композиты, обладающие повышенными эксплуатационными свойствами. Они более прочные, теплостойкие, морозоустойчивые, не горящие. Могут быть использованы в авиации, космосе, Арктике, при добыче нефти", - рассказала Хаширова.

По ее словам, композитные материалы востребованы для применения в стратегических отраслях. "К примеру, детали, сделанные из новых полимеров, будут в два-три раза меньше, а их свойства [прочности] гораздо выше, чем у металлических, потому что они не подвержены коррозии", - сказала она. Кроме того, новые полимеры можно будет использовать в 3D-печати.