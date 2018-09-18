РАН предложила провести съезд популяризаторов науки

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил провести съезд популяризаторов науки и просветителей, на котором будут озвучены основные цели и задачи по продвижению научного знания.

"Популяризаторская задача - тоже наша основная деятельность, и с такой вот инициативой проведения съезда просветителей страны можно выступить ", - сказал Сергеев во вторник на заседании президиума РАН.

По его словам, необходимо, чтобы власти сформулировали задание по популяризации науки. В соответствии с этими целями нужно выстраивать работу, а также планировать финансирование на популяризацию науки, добавил Сергеев.

Вице-президент РАН, академик Валерий Козлов отметил, что необходимо обратиться от имени президиума академии в Министерство науки и высшего образования РФ с вопросом создания программы популяризации науки, чтобы на эту работу было предусмотрено финансирование.

Новые полномочия РАН

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий и уточнении целей и направлений деятельности Российской академии наук (РАН). К целям деятельности РАН отнесены прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально- экономического развития РФ, а также научно-методическое руководство деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования, популяризация достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.

Академия наук также будет ежегодно готовить и представлять президенту РФ и в правительство доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране. Кроме того, РАН получает право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, проводить по ним публичные слушания.