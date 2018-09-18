Саблезубый кот из новой крымской пещеры получил кличку Таврик

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Саблезубый кот, кости которого были найдены в карстовой пещере в районе строительства федеральной трассы "Таврида" в Крыму, получил кличку Таврик. Об этом сообщил во вторник крымский спелеолог, член Совета отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин.

Пещеру нашли летом 2018 года при проведении работ по строительству федеральной автотрассы "Таврида". По данным РГО, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад. Она превосходит по размерам все известные пещеры Внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. метров. В ней обнаружили останки древних животных, в том числе кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки.

"Там обнаружено порядка 100 кубометров костных останков доледниковой эпохи. Среди них уже определены останки мастодонта, носорога, гигантского страуса и саблезубого кота. Мы даже дали название ему - саблезубый кот Таврик", - сказал Самохин.

По словам исследователя, который в числе первых спустился в пещеру, ее обнаружение - уникальное событие.

Самохин добавил, что трасса пройдет по этому же месту, но будет принято альтернативное проектное решение - мост или эстакада. До момента принятия решения на полтора года будет организован объезд этой территории.

По словам Самохина, в пещере предстоит выполнить большой объем исследований.