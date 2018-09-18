В Петербурге открылся первый в РФ центр промышленной робототехники на базе Политеха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Японская компания Kawasaki Robotics открыла первый в России научно-образовательный центр промышленной робототехники с уникальным набором роботов на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Политех).

"Это единственный в России центр, крупнейший, поскольку представлена полная, самая широкая по функционалу гамма роботов: от роботов-сварщиков, до роботов, которые занимаются окраской, и уникальнейшие роботы, которые способны передвигать в 3D-пространстве на 2-3 метра объекты весом 700 кг, и операция занимает несколько секунд, мы ее [коллекцию роботов] будем дополнять", - рассказал журналистам ректор Политеха Андрей Рудской.

Как пояснил ректор, занятия на базе центра Kawasaki-Политех будет включены в образовательную программу вуза, в сотрудничестве с промышленными предприятиями города здесь будут готовить специалистов для работы в современных условиях, а именно специалистов по робототехнике. "Мы намерены в недалеком будущем стать федеральным центром подготовки инженеров именно по этому направлению для России и для стран Восточной и Западной Европы", - сказал он.

Как сообщил на церемонии открытия центра генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима, событие отмечено в календаре Года Японии в России и даст новый толчок для развития отношений стран. "Надеюсь, этот центр станет не только центром обучения, а также станет хорошим местом для создания совместных технологических разработок в этой области", - сказал он.

В состав центра промышленной робототехники вошли: демонстрационная площадка роботов и технологий, тренинг-центр, лаборатория. В демо-зале представлено 10 робототехнических комплексов, среди которых роботизированная дуговая и точечная сварка, фрезеровка, палетирование, сборка, покраска, сортировка и укладка продукции.

На церемония открытия также присутствовали президент подразделения точного машиностроения и робототехники Kawasaki Heavy Industries Ясухико Хасимото (Kawasaki Robotics является подразделением компании, специализирующимся в области производства промышленных роботов и электротехники), вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, глава комитета по науке и высшей школе города Андрей Максимов, представители правительства Ленинградской области, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей города Михаил Лобин.