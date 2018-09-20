Ректор ТюмГУ сообщил, что научная база НОЦ позволит решать задачи в нефтегазовой отрасли

Майский указ — 2018

Профсоюз РАН: более 50% средств, выделенных на повышение зарплат ученым, осели в Москве

Глава профсоюза работников Российской Академии наук Виктор Калинушкин уточнил, что средняя минимальная зарплата научного сотрудника в Москве - 130 тыс. рублей, а есть регионы, где она - всего 44 тыс.

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