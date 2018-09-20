Ректор ТюмГУ сообщил, что научная база НОЦ позволит решать задачи в нефтегазовой отрасли

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ), который планируется создать в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), будет иметь научную базу для решения задач в разных областях, в том числе нефтегазовой отрасли, освоении Арктики и биологической безопасности человека. Об этом сообщил ректор Тюменского Государственного университета (ТюмГУ) Валерий Фальков.
Ранее в среду на пленарном совещании Тюменского нефтегазового форума губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что создание единого межрегионального НОЦ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО поможет объединить усилия компаний для решения задач в нефтегазовой отрасли. "НОЦ должен стать внешней площадкой для консолидации усилий разрозненных в настоящий момент компаний, работающих над решением общих производственных задач", - сказал глава региона.
"В последние годы в Тюменском регионе произошли качественные преобразования, накоплен значительный потенциал в ряде областей научных исследований. Целенаправленно формируются новые институциональные механизмы поддержки развития науки и образования, осуществляется адресное финансирование вузов, создаются условия для их тесной кооперации с лучшими компаниями страны", - сказал ректор ТюмГУ.
Фальков пояснил, что, исходя из приоритетов государственной Стратегии научно-технологического развития (СНТР), в качестве проектных в настоящее время рассматриваются тематические направления межрегионального НОЦ: криогенные ресурсы Арктики, повышение эффективности добычи и переработки углеводородного сырья, биологическая безопасность человека, животных и растений, кризис взаимоотношений человека и природы в эпоху развития высоких технологий постиндустриальной эпохи.
О Тюменском НОЦ
Единый межрегиональный НОЦ планируется создать на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.
НОЦ создается в рамках национального проекта "Наука", который поручил разработать президент России в майском указе. Согласно этому указу, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.