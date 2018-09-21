На юге Египта археологи нашли саркофаг с мумией

КАИР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Археологическая экспедиция, работающая под эгидой египетского Министерства по делам древностей в провинции Асуан на юге страны, открыла не известное до сих пор древнее захоронение, относящееся к последним векам династического периода в истории Египта. На месте раскопок ученые обнаружили редкий вид саркофага, в котором сохранилась и мумия, обернутая, согласно погребальным традициям того времени, расписными тканевыми полотнами.

Как рассказал журналистам глава Департамента исторических памятников Асуана и Нубии профессор Абдель Муниим Саид, специалисты раскрыли гробницу, состоящую из трех отсеков, в археологическом регионе близ мавзолея Ага-Хана на западном берегу реки Нил под Асуаном.

В одном из залов, по словам Саида, "ученые и обнаружили каменный саркофаг, верхняя часть которого высечена из единого блока в форме тела человека и четко проработанными чертами лица". Более того, как заметил профессор, в нем оказалась и отлично сохранившаяся мумия. Она обернута несколькими слоями ткани, верхний из которых расписан иероглифами.

При расчистке всего захоронения археологи наткнулись на обломки других саркофагов, вырезанных из дерева, а также нашли несколько мумий. Саид уточнил, что они были захоронены "спонтанно, без определенного порядка". Это свидетельствует о том, что гробница была общим склепом и использовалась в древние времена для захоронений в течение многих столетий.

В этом регионе под Асуаном с начала археологического сезона 2014 года до настоящего времени было открыто более 20 древних гробниц, относящихся к последним годам правления фараонов, греко-романскому периоду и годам раннего христианства. Как указал глава Департамента исторических памятников Асуана и Нубии, в подавляющем большинстве из них были найдены сотни бесценных артефактов, включая украшенные резьбой саркофаги, базальтовые и гранитные скульптуры древних божеств, предметы быта из фаянса, стекла, алебастра.

Специальная комиссия, созданная при департаменте, занимается исследованием археологических ценностей, определением точных дат их происхождения и реставрацией. После проведения восстановительных работ артефакты распределяются по музеям страны, наиболее ценные из находок доставляются в египетский Национальный музей в Каире.