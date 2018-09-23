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СМИ: умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

Ученому было 84 года
Чарльз Као REUTERS/Bobby Yip
Чарльз Као
© REUTERS/Bobby Yip

ТАСС, 23 сентября. /ТАСС/. Британо-американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као умер в воскресенье в возрасте 84 лет.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, Као умер в специальном административном районе КНР Гонконг. Агентство отмечает, что в 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Чарльз Као является автором трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи. В 2009 году он, совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом, удостоился Нобелевской премии по физике.

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