Ученые: скелет 700 млн лет назад существовал не только у микроорганизмов

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Исследователи Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения (СО) РАН совместно с коллегами из Франции и Великобритании обнаружили на территории Арктики скелет древних организмов размером до 20 см, живших приблизительно 700 миллионов лет назад. Ранее считалось, что в этот временной период скелеты были только у микроорганизмов, сообщается в официальном издании СО РАН "Наука в Сибири".

"В ископаемой летописи Земли известные древнейшие скелетные остатки принадлежали микроорганизмам, жившим примерно 700-650 миллионов лет назад. Сибирским ученым совместно с коллегами из Великобритании и Франции впервые удалось доказать, что на самом деле палеопасцихниды - организмы размером до 20 см, жившие в тот же временной период - именно скелетные организмы", - говорится в сообщении. Материал для исследований был отобран на Оленекском поднятии северо-востока Сибирской платформы.

Как сообщил ТАСС научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия института Антон Колесников, обнаруженные скелетные остатки относятся к комплексу эдиакарской биоты. "Считалось, что она [эдиакарская биота] ранее была представлена мягкотелыми организмами медузоидного типа, твердые ткани у них есть, но скелета нет. А теперь мы выяснили, что все-таки некоторые ее представители имели внешний скелет", - добавил ученый.

В дальнейшем палеонтологи планируют провести ревизию организмов, принадлежащих к группе палеопасцихнидов, которые ранее могли быть описаны под другими именами.