Россия и Куба реализуют несколько крупных проектов в сфере науки и образования

ГАВАНА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Россия и Куба осуществляют ряд важных совместных проектов в области науки и образования. Об этом заявил корреспонденту ТАСС первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, подводя итоги состоявшегося во вторник в Гаване заседания российско-кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и окружающей среды.

Эта группа была сформирована в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию, в которую вошли представители ведущих научных организаций и университетов, возглавил Трубников, кубинскую - первый замминистра науки, технологии и охраны окружающей среды Фернандо Гонсалес.

Российско-кубинская обсерватория

Трубников сообщил, что в настоящее время продолжаются работы по созданию в окрестностях Гаваны российско-кубинской обсерватории для осуществления оперативного мониторинга околоземного и околосолнечного космического пространства.

"В этой обсерватории, создаваемой на базе кубинского Института геофизики и астрономии, будут установлены оптический телескоп и радиотелескоп", - отметил первый замглавы Минобрнауки. Ожидается, что объект заработает в 2021 или в 2022 году.

Климатологическая станция

Кроме того, на Кубе планируется организовать при участии России научный центр климатических испытаний. "Этот центр позволит проводить комплексные испытания различных материалов в условиях жаркого и влажного климата", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в РФ подобными климатическими испытаниями занимается расположенный в Геленджике Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов.

Первый замглавы Минобрнауки отметил, что в условиях тропического климата Кубы процессы коррозии и старения металлических и полимерных материалов развиваются очень быстро. "Не нужно ждать 20 лет, чтобы проследить за тем, как происходит усталость конструкций. Здесь это можно увидеть за один год. Соответственно, можно предложить и решения по сохранению тех или иных материалов в условиях агрессивного воздействия окружающей среды", - указал Трубников. По его словам, такие наработки будут очень востребованы в строительстве, в авиа- и судостроении и в перспективе могут сэкономить миллиарды рублей.

Медицина и сельское хозяйство

В числе других перспективных направлений российско-кубинского научно-технического сотрудничества первый замглавы Минобрнауки назвал медицину и сельское хозяйство.

По словам Трубникова, на Кубе существует достаточно сильная ядерная медицина, что позволяет стране производить различные радиоактивные фармпрепараты. В то же время на острове заинтересованы в модернизации имеющегося оборудования и расширении использования ядерных технологий в медицине.

"Из-за особенностей климата - жары и влажности - на Кубе есть очень интересные наработки в области сельского хозяйства. Например, нам очень интересны вопросы защиты пляжей от эрозии, от ураганов. Этот опыт можно было бы перенять для Крыма и кавказского побережья", - отметил собеседник агентства.

Палеонтологическая экспедиция

По словам Трубникова, в следующем году планируется организовать совместную российско-кубинскую палеонтологическую экспедицию для сбора ископаемых остатков организмов и изучения истории биоты на территории Кубы.

"На острове есть два интересных геологических объекта, в которых, как в янтаре, сохранились остатки древней флоры и фауны, возраст которых составляет несколько десятков миллионов лет", - рассказал первый замглавы Минобрнауки.

С российской стороны в организации экспедиции примет участие Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН.

Сотрудничество в области образования

По словам Трубникова, активно развивается в последние годы и российско-кубинское сотрудничество в сфере образования.

Размер квоты правительства РФ на обучение иностранных граждан в российских вузах составляет 15 тыс. человек ежегодно. В рамках этой квоты Кубе выделяется 100 бюджетных мест.

Кубинские студенты приезжают в Россию на специальных условиях: за счет средств федерального бюджета оплачивается не только их обучение, но и авиаперелет, проживание и медицинская страховка.

"Учитывая интерес Кубы ко многим специальностям, которые у нас в России преподаются на очень хорошем уровне, есть большой потенциал для увеличения числа приезжающих кубинских студентов", - отметил замглавы Минобрнауки. По его словам, на заседании рабочей группы кубинская сторона подняла, в частности, вопрос синхронизации учебных планов и образовательных стандартов.