Опытную зону беспилотного транспорта на сети 5G запустили в "Сколково"

МОСКВА, 26 сентября /ТАСС/. Компания "Ростелеком", Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" и Фонд "Сколково" запустили опытную зону беспилотного транспорта с использованием сети 5G в диапазоне 3.4-3.8 ГГц на территории инновационного центра "Сколково" в условиях, приближенных к дорогам общего пользования. Об этом сообщается в среду на сайте "Ростелекома".

В Инновационном центре "Сколково" оборудована высокотехнологичная база, на которой можно проводить полномасштабные испытания и оценить реальные перспективы выведения беспилотников на городские улицы. "База представляет собой "Станцию мониторинга" - объект выполняет функции центра диспетчеризации, хранения и зарядки автономных транспортных средств непосредственно на опытном маршруте в "Сколково", - отмечается в сообщении.

Станция позволит компаниям-разработчикам демонстрировать степень готовности технологий и проводить на длительной основе динамические демонстрации беспилотной техники. "Возможность одновременного подключения более 1 млн устройств и единицы миллисекунд для отклика делают 5G идеальной средой для беспилотного транспорта. Эти характеристики развернутой нами сети позволяют обеспечить безопасность при движении автономного транспорта по городским улицам", - приводит пресс-служба слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Первая в стране открытая опытная зона фрагмента сети связи стандарта 5G/IMT-2020 была основана на территории Инновационного центра "Сколково" компаниями "Ростелеком", Nokia и Фондом "Сколково" в марте 2018 года. 5G - это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и интернета вещей.