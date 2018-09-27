Ученые: аспирин может быть эффективен в борьбе с некоторыми видами рака

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Незначительная суточная доза аспирина может стать эффективным средством при лечении некоторых видов рака. К такому выводу пришла группа британских биологов в результате исследования о влиянии препарата на организм человека, страдающего онкологическими заболеваниями, сообщает газета The Daily Telegraph.

Сегодня аспирин является одним из самых распространенных болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств, отпускаемых без рецепта. Он помогает при различных формах артрита и остеопороза, а также других ревматических заболеваниях, служит для профилактики сердечных приступов, инсультов и рака. Ученые из Кардиффского университета проанализировали данные 71 исследования, в которых приняли участие более 520 тыс. пациентов с раком кишечника, молочной или предстательной желез. Часть из них ежедневно употребляла небольшие количества аспирина (100 мг), другие испытуемые этого не делали.

Результаты эксперимента показали, что систематическое употребление данного препарата способно увеличить продолжительность жизни больного на 20%-30%. "То, что прием незначительных доз аспирина является эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, давно известно. Однако сейчас появляются свидетельства того, что препарат способен сыграть важную роль в лечении рака", - отметил почетный профессор Кардиффского университета Питер Элвуд.

Биологи обнаружили, что побочные явления от употребления жаропонижающего, проявляющиеся в кровотечениях в желудочно-кишечном тракте, были зафиксированы у очень небольшого количества пациентов. Их число не превышало количества участников, которые не употребляли аспирин, но также пострадали от кровоизлияний в желудке по ряду других причин. Результаты исследования имеют важное научное значение, поскольку свидетельствуют о возможной пользе препарата для профилактики и лечения различных видов онкологических заболеваний.

Ранее британские ученые из Оксфордского университета выяснили, что суточная доза аспирина должна соответствовать массе человеческого тела. Людям с большим весом необходимо принимать значительную дозу лекарственного препарата. И наоборот, людям с меньшей массой (обычно женщинам и пожилым людям) следует ограничиться более умеренным количеством аспирина, поскольку стандартные дозы могут быть губительны для них. Кроме того, как подчеркивается в исследовании, при правильной дозировке препарата профилактика сердечных приступов, инсультов и рака оказалась значительно более эффективной. При этом специалисты подчеркивают, что стандартная "низкая доза" ежедневного приема аспирина варьируется в зависимости от страны.