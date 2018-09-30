Нобелевская неделя откроется в Швеции оглашением лауреата в области физиологии и медицины

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. Очередная Нобелевская неделя откроется в понедельник в шведской столице оглашением имени лауреата премии в области физиологии и медицины. В ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях. Так, 2 октября здесь объявят о решении Нобелевского комитета по физике, 3 октября - по химии, а 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 8 октября.

В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатов истек 31 января этого года, после чего начался процесс их рассмотрения.

Особенностью этой Нобелевской недели станет то, что не станет изветен лауреат премии по литературе - его назовут в 2019 году, поскольку Шведская академия, присуждающая эту награду, приняла в мае решение о переносе оглашения имени победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней "во всем мире ослабло". Произошло это на фоне скандала, связанного с расследованием обвинений от 18 женщин в домогательствах к ним деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. В результате скандала три члена Шведской академии - Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд - объявили, что покидают учреждение. Вскоре об отставке заявила постоянный секретарь Сара Даниус, затем от членства отказались сама Фростенсон, а также поэтесса Лотта Лотасс и переводчик Сара Стридсберг.

Согласно правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, однако в настоящее время после скандала на практике в ней осталось 11 литераторов. Авторитетность выбора лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, о чем уже заявил Нобелевский фонд.

Претенденты

Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто выдвинул их имена. В свою очередь эксперты пытаются делать предположения в отношении хранимых в тайне кандидатур.

Начиная с 2002 года компания Clarivate Analytics пытается спрогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. В нынешнем сезоне в ее список в номинации "медицина" попали три исследования. Одно из них, американского ученого итальянского происхождения Наполеоне Феррара, - это открытие фактора роста эндотелия (внутренней выстилки) сосудов, ключевого регулятора ангиогенеза, процесса образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани. Работа Феррера привела к разработке препаратов, которые ограничивают рост сосудов при онкологических заболеваниях и болезнях глаз, например возрастной макулодистрофии (поражении сетчатки глаза и нарушении центрального зрения).

Другой важный вклад в науку - биоинформатику - принадлежит японцу Минору Канехисе (Minoru Kanehisa), разработавшему базу данных Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) по систематическому анализу функций генов. Она позволяет собирать, сравнивать и интерпретировать данные о процессах, происходящих в клетках.

Третий предполагаемый кандидат - американский нейробиолог Соломон Снайдер - может быть удостоен премии за выявление рецепторов для нейромедиаторов (химических веществ, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки) и психотропных агентов, в том числе рецепторов мозга, связанных с опиатами. Результаты исследований ученого уже были применены при разработке многих лекарств, составной частью которых являются болеутоляющие.

Шведские эксперты считают, что шансы стать лауреатом в этом году есть также у американских медиков Денниса Слэмона, объяснившего роль онкогена HER-2 в формировании рака груди, и Джеймса Эллисона, открывшего способ эффективной терапии меланомы и некоторых других видов рака при помощи моноклональных антител. Также в списке возможных претендентов на Нобелевскую премию в области физиологии и медицины называются имена американцев Дэвида Эллиса и Майкла Грунстейна - исследователей белков, которые показали, как гистоны (входящие в хромосомы белки) играют важную роль во включении и выключении генов.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2017 года стали американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш - первооткрыватели механизма так называемых биологических часов, который работает почти во всех живых клетках. По мнению экспертов, открытие нобелевских лауреатов приблизило исследователей во всем мире к пониманию процессов возникновения многих заболеваний и механизма старения.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 108 раз. Лауреатами стали 214 человек, средний возраст которых составляет 58 лет. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет), удостоившийся ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.

Вручение награды состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля. На сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей награды в нынешнем году составит 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации.