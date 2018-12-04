Археологи в Сарове обнаружили могилу одного из генералов-героев войны 1812 года

ТАСС, 4 декабря. Специалисты Института археологии РАН в ходе исследования разрушенного храма в городе Сарове Нижегородской области обнаружили могилу одного из героев Отечественной войны 1812 года - пехотного генерала Бориса Полуектова и его супруги. Об этом сообщает во вторник пресс-служба института.

"Экспедиция в ходе исследований на месте Саровского городища и разрушенного храма Живоносного Источника на территории Саровского монастыря получила обширный археологический материал, который позволит уточнить данные об истории Сарова, а также обнаружила и идентифицировала захоронение героя Отечественной войны 1812 года, генерала от инфантерии Бориса Владимировича Полуектова", - говорится в сообщении.

Генерал Полуектов принимал участие в битве под Аустерлицем в 1805 году и Бородинской битве в 1812-м, участвовал в заграничном походе русской армии и в 1814 году дошел со своим полком до Парижа. Портрет Полуектова находится в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге среди 332 портретов военачальников русской армии - участников кампаний 1812-1814 годов.

Раскопки, предшествующие восстановлению храма Живоносного Источника на территории Саровского монастыря, проходили летом 2018 года. Ученые также исследовали средневековое мордовское городище, в границах которого находится современный монастырь, чтобы лучше узнать историю Сарова от момента возникновения мордовского поселения на месте современного города до событий ХХ века.

Саровское городище, открытое учеными ИА РАН в 1990 году, известно как крупнейшее средневековое укрепленное поселение мордвы XII-XIII веков. Оно располагается на мысу, образованном при впадении реки Саровки в реку Сатис и на прилегающей к нему террасе.

Современный город Саров относится к закрытым административным образованиям из-за статуса градообразующего предприятия - Российского федерального ядерного центра - ВНИИЭФ (входит в Росатом).