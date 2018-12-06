В музеи Крыма передали рекордное за 20 лет число артефактов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Работающие в Крыму археологи в 2018 году передали в фонды республиканских музеев более 14 тыс. артефактов, сообщил зампредседателя госкомитета Крыма по охране культурного наследия Вячеслав Зарубин на научно-практической конференции в Симферополе по итогам полевого археологического сезона текущего года.
"Я больше 20 лет работаю в [сфере] охраны культурного наследия и не помню такого количества находок. С 1 мая 2017 - по 1 мая 2018 года в фонды музеев-заповедников Республики Крым археологическими экспедициями сдано 14026 единиц хранения. Это несомненный рекорд, за прошедший год было ровно в два раза меньше", - сказал Зарубин.
По его словам, это опровергает обвинения украинской стороны о вывозе найденных при раскопках ценностей за пределы региона.
Масштабные раскопки в Крыму начались после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", которая соединит к 2019 году Керчь с Севастополем. Археологи получили уникальную возможность провести широкомасштабные исследования в разных регионах Крыма. Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, стали крупнейшими в археологической истории Крыма: ученые обследовали почти 300-километровый участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад.