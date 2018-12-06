Ученые из России описали ранее неизвестного динозавра, останки которого найдены в Поволжье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербурга и Ульяновска смогли описать нового, ранее неизвестного гигантского динозавра, жившего на Земле более 100 млн лет назад, останки которого были найдены в Поволжье, сообщила в четверг пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

"Профессор Александр Аверьянов из СПбГУ и Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, а также палеонтолог из Ульяновской области Владимир Ефимов описали нового динозавра - волгатитана. Семь его позвонков, пролежавшие в земле около 130 млн лет, нашли на берегу Волги, недалеко от поселка Сланцевый Рудник - в 5 км от Ульяновска", - говорится в сообщении.

Как установили ученые в ходе исследования его позвонков, весил ящер около 17 тонн. Волгатитан попал в группу зауроподов - четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших с юрского по меловой периоды. Находка была сделана в 1982-1987 годах.

Предположения о том, к какой именно группе динозавров могут относиться найденные позвонки, начали поступать с 1990-х годов. Летом прошлого года петербургский палеонтолог смог изучить находки и предложил отнести их к новому таксону (группе) титанозавров - род растительноядных динозавров-зауроподов, живших в верхнемеловую эпоху на территории нынешних Азии, Африки, Европы и Южной Америки. Ученые дали новому динозавру официальное имя Volgatitan simbirskiensis путем совмещения названия реки Волги, прежнего названия города Ульяновска (Симбирск) и героев древнегреческих мифов - титанов.

Отмечается, что описание новых таксонов динозавров в последние годы стало возможно благодаря прогрессу в понимании анатомии древних ящеров. К тому же российские находки позволили ученым больше узнать о том, как жили и развивались эти виды древних животных.

"Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке и лишь в позднем мелу некоторые таксоны проникали в Северную Америку, Европу и Азию, - цитирует пресс-служба СПбГУ соавтора открытия Александра Аверьянова. - В Азии в раннем мелу доминировали представители более широкой группы - титанозавроформы, вроде недавно описанного сибиротитана. Однако недавнее описание тенгризавра из раннего мела Забайкалья и находка волгатитана свидетельствуют, что титанозавры в раннем мелу были распространены гораздо шире и, возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии".