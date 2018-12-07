МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские ученые разрабатывают систему шифрования информации с помощью свойств атмосферы, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
"В Институте оптики атмосферы (ИОА) им. В. Е. Зуева Сибирского отделения РАН в Томске разрабатывают способ беспроводной оптической связи, где каналы будут особо емкими, а передаваемая информация зашифрована атмосферой", - говорится в сообщении.
Передача информации
Ученые исследуют возможность передачи информации с помощью так называемых вихревых пучков, в которых свет закручивается, подобно водовороту.
"Вихрь можно закрутить сильнее или слабее, а степень закрученности обозначить целым числом. Имея в своем распоряжении набор пучков с разным значением этого числа, можно увеличить плотность информации в канале оптической связи. Чем больше пучков, тем выше скорость. Метод дает потенциальную возможность решить проблему передачи большого количества данных, поток которых все время возрастает", - приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника ИОА Валерия Аксенова.
Авторы разработки хотят использовать естественные свойства турбулентной атмосферы так, чтобы она сама создавала криптографический ключ для шифрования и расшифровки передаваемой информации.
Аксенов отмечает, что в настоящее время из-за атмосферных искажений информацию трудно передать от источника до потребителя оптическим способом в атмосфере по длинной трассе, поэтому она передается по волоконным световодам, и каждый провайдер вынужден прокладывать к домам свои провода.
"Чтобы передавать все большее количество информации, не опутывая дом световодами, нужно научиться на конечном отрезке проходить через атмосферу... Турбулентность атмосферного воздуха искажает излучение. Значит, нужно уметь это исправить или даже использовать в своих целях", - отметил ученый.
Этапы работы
По словам Аксенова, на первом этапе исследований ученые смоделируют распространения оптического излучения в турбулентной атмосфере, создадут установку, которая генерирует вихревые пучки, и исследуют их прохождение через турбулентную атмосферу.
"Задача второго этапа исследования - уменьшить вредное воздействие атмосферной турбулентности, а полезное использовать для создания криптографического ключа", - говорится в сообщении.