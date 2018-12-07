Эскперт сообщил о стабилизации ситуации с таянием льдов в арктических морях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Количество льда в арктических морях, достигшее исторического минимума за время наблюдений в начале 2010-х годов, сейчас стабилизировалось, сообщил в интервью ТАСС директор Арктического и Антарктического НИИ Александр Макаров.

"Мы мониторим ледовую обстановку постоянно: у нас были абсолютные минимумы площади льдов в арктических морях в 2007 и 2012 годах, но последние два года ситуация стабилизировалась. В этом сезоне в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море ледовая обстановка очень тяжелая (для судоходства в связи с большим количеством льда - прим. ТАСС), так что нельзя сказать, что таяние льдов - линейный процесс", - сказал Макаров на площадке форума "Арктика: Настоящее и будущее".

По его словам, последние данные дают основания предполагать, что многие экологические и климатические процессы, которые раннее считали признаками или даже причинами глобального потепления, являются цикличными.

"За последний год на мысе Баранова (архипелаг Северная Земля) идет уменьшение ледника. За последние 20 лет активно шло накопление льда, а в последние полтора-два года идет разгрузка ледников, таяние. Если увидеть этот процесс в этом году, будет ощущение, что большое таяние идет, но если длинный ряд посмотреть, то выяснится, что это нормальный процесс: шло накопление, ледник должен разгрузится", - пояснил Макаров.

Сходная ситуация, по словам главы НИИ, и с выделением метана из тающей вечной мерзлоты. "Мы 20 лет ведем углубленное изучение мерзлоты в дельте реки Лена, динамики выделения парниковых газов. Эта работа приближает нас к пониманию, что разговоры о "метановой бомбе", о том, что выделение метана [в ходе таяния вечной мерзлоты] определяет потепление климата, не совсем корректны. Скорее всего, выделение метана имеет регулярную природу и не является катастрофическим процессом, развивающимся именно в последние годы", - сказал он.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике и подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 государств, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.