Лихачев: новый нацпроект по развитию атомной науки и технологий проходит согласование

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Предложенный Росатомом проект нового национального проекта по развитию атомной науки, техники и технологий походит путь согласования в федеральных ведомствах, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Новый национальный проект по атомной науке, техники и технологиям проходит серьезный путь согласования в правительстве", - сказал он в четверг на совместном заседании президиума РАН и президиума Научно-технического совета госкорпорации "Росатом", посвященного Дню российской науки.

Лихачев также сообщил, что некоторые этапы предлагаемого нацпроекта выходят за пределы 2024 года, а некоторые даже - за 2030 год.

Он отметил, что Росатом участвует в более чем половине национальных проектов России, а некоторые направления в этих нацпроектах финансируются госкорпорацией более чем на 50%. Лихачев отметил, что 2018 год был в Росатоме Годом науки, в ходе которого была проведена большая работа по перестройке работы системы научных институтов атомной отрасли.

"В одиночку мы с этой задачей бы не справились, поэтому год назад мы объединили усилия с РАН и НИЦ "Курчатовский институт" (НИЦ КИ). Прошел год, серьезно заработала система фиансового оздоровления институтов, мы омолодили управленческое звено в науке, внедрили молодых и энергичных, подготовили новый тематический план, бывший предметом обсуждения всей отрасли. Соучастниками такой работы были академические институты, вузы, и наш "старший брат" НИЦ КИ. Тематический план дает приоритеты на несколько лет вперед", - сказал он.