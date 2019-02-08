Посвященная таблице Менделеева акция "Открытая лабораторная" пройдет в РФ и еще 30 странах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Научно-популярная акция "Открытая лабораторная", которая пройдет в России и еще 30 странах в субботу, станет одним из первых российских событий объявленного в 2019 году Международного года периодической таблицы химических элементов. Традиционный тест на научную грамотность будет посвящен жизни и работе ее создателя Дмитрия Менделеева, а также популярным мифам о химии, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Лаборатория просветительских проектов".

"Открытая лабораторная" начнет Международный год периодической таблицы химических элементов, объявленный ООН и ЮНЕСКО. Участники ответят на вопросы, посвященные жизни и работе Дмитрия Менделеева, а также разберут популярные научные мифы <...> 25 вопросов будут ждать ответов участников "Открытой лабораторной", пришедших на одну из более чем трехсот площадок акции 9 февраля", - говорится в сообщении.

В акции могут принять участие все желающие старше 12 лет. После завершения письменной работы ведущие ученые и популяризаторы химии назовут правильные ответы и разберут с аудиторией каждое задание.

Акция впервые будет проходить не только на русском, но и на английском языке. При поддержке Россотрудничества "Открытая лабораторная" пройдет в 30 странах. За рубежом площадками проведения акции станут российские центры науки и культуры. "По предварительной информации, в акции примут участие более 100 тысяч человек по всему миру", - приводятся в сообщении слова руководителя акции Евгения Насырова.

Участников "Открытой лабораторной" также ждут научные шоу, экскурсии, лекции и научно-популярные фильмы. Акция пройдет в Москве, Петербурге и еще 109 городах России. Жители столицы России смогут принять в ней участие на девяти площадках, среди которых Российский научный фонд, химический факультет МГУ, парк "Зарядье" и другие. Расписание тестирования и регистрация - на сайте openlaba.com. Здесь же можно проверить свои знания онлайн.

Ранее в этом месяце международная акция "Открытая лабораторная" стала лауреатом премии "За верность науке" в номинации "Прорыв года", которую проводит Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Министерством просвещения, Российской академией наук и МГУ имени М. В. Ломоносова.